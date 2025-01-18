Три фуры столкнулись и загорелись на трассе «Сибирь». Есть погибшие

12:30, 18 января 2025, ПАИ

Три фуры столкнулись и загорелись на 1 259-м километре трассы Р-255 «Сибирь» около посёлка Алзамай Нижнеудинского района Иркутской области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Два водителя погибли в ДТП, ещё один пострадал.

На месте происшествия сейчас работают сотрудники спецслужб. Обстоятельства произошедшего уточняются.