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Общество

В Псковской области ранее проходивших службу в правоохранительных органах приглашают на работу

УМВД России по Псковской области приглашает на службу (работу) в органы внутренних дел граждан (ветеранов), ранее проходивших службу в ОВД и иных правоохранительных органах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Кандидатам обещают стабильную зарплату, предоставление ежегодного отпуска с учётом выслуги по ранее замещаемой должности, бесплатное медицинское обслуживание в ведомственной поликлинике.

По вопросам трудоустройства следует обращаться по телефонам (8 8112) 59-24-12, 59-25-90, 59-27-59, 59-27-57.

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