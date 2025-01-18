В Псковской области ранее проходивших службу в правоохранительных органах приглашают на работу

13:23, 18 января 2025, ПАИ

УМВД России по Псковской области приглашает на службу (работу) в органы внутренних дел граждан (ветеранов), ранее проходивших службу в ОВД и иных правоохранительных органах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Кандидатам обещают стабильную зарплату, предоставление ежегодного отпуска с учётом выслуги по ранее замещаемой должности, бесплатное медицинское обслуживание в ведомственной поликлинике.

По вопросам трудоустройства следует обращаться по телефонам (8 8112) 59-24-12, 59-25-90, 59-27-59, 59-27-57.