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Общество

Более пяти тысяч боеприпасов и свыше 500 единиц оружия изъяли в Псковской области

Итоги работы центра лицензионно-разрешительной работы за 2024 год подвели в Управлении Росгвардии по Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области

За год сотрудники подразделений ЛРР провели более трёх тысяч проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, по результатам которых за нарушения законодательства аннулировали 200 лицензий и разрешений на право владения оружием, изъяли 541 единицу оружия и более пяти тысяч боеприпасов.

Также сотрудники подразделений ЛРР осуществили 211 проверок частных охранных организаций и охраняемых ими объектов. К административной ответственности за нарушения законодательства привлекли более 30 должностных лиц.

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