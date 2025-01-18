Более пяти тысяч боеприпасов и свыше 500 единиц оружия изъяли в Псковской области

14:59, 18 января 2025, ПАИ

Итоги работы центра лицензионно-разрешительной работы за 2024 год подвели в Управлении Росгвардии по Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

За год сотрудники подразделений ЛРР провели более трёх тысяч проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, по результатам которых за нарушения законодательства аннулировали 200 лицензий и разрешений на право владения оружием, изъяли 541 единицу оружия и более пяти тысяч боеприпасов.

Также сотрудники подразделений ЛРР осуществили 211 проверок частных охранных организаций и охраняемых ими объектов. К административной ответственности за нарушения законодательства привлекли более 30 должностных лиц.