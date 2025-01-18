Маскировочные сети для участников СВО плетут в Сосновом Бору Себежского района
Маскировочные сети для участников СВО плетут жительницы посёлка Сосновый Бор Себежского района, сообщается в группе «Себеж «Помощь бойцам СВО» в соцсети «ВКонтакте».
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Фото: из группы «Себеж «Помощь бойцам СВО»
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Фото: из группы «Себеж «Помощь бойцам СВО»
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Фото: из группы «Себеж «Помощь бойцам СВО»
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Фото: из группы «Себеж «Помощь бойцам СВО»
«Каждый день жительницы посёлка Сосновый Бор приходят на пункт плетения и вносят свой вклад в общее дело. Их добрые руки превращают простые ленты в защитные маскировочные сети для военнослужащих. Спасибо огромное каждому, кто находит время и желание помочь, кто вкладывает частичку души в это благородное дело. Пусть ваше добро к вам обязательно вернётся», – отметили в группе.
Ранее сообщалось, что две маскировочные сети для участников СВО сплели в Себежском районном культурном центре за новогодние праздники.
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