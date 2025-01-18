Маскировочные сети для участников СВО плетут в Сосновом Бору Себежского района

16:59, 18 января 2025, ПАИ

Маскировочные сети для участников СВО плетут жительницы посёлка Сосновый Бор Себежского района, сообщается в группе «Себеж «Помощь бойцам СВО» в соцсети «ВКонтакте».



Фото: из группы «Себеж «Помощь бойцам СВО»



Фото: из группы «Себеж «Помощь бойцам СВО»



Фото: из группы «Себеж «Помощь бойцам СВО»



Фото: из группы «Себеж «Помощь бойцам СВО»







«Каждый день жительницы посёлка Сосновый Бор приходят на пункт плетения и вносят свой вклад в общее дело. Их добрые руки превращают простые ленты в защитные маскировочные сети для военнослужащих. Спасибо огромное каждому, кто находит время и желание помочь, кто вкладывает частичку души в это благородное дело. Пусть ваше добро к вам обязательно вернётся», – отметили в группе.

Ранее сообщалось, что две маскировочные сети для участников СВО сплели в Себежском районном культурном центре за новогодние праздники.