Концерт «Гарри Поттер» проходит в Пскове
Концерт «Гарри Поттер» проходит в Большом концертном зале Псковской областной филармонии сегодня, 18 января, передаёт корреспондент ПАИ.
Губернаторский симфонический оркестр Псковской области исполняет музыку из кинофильмов о Гарри Поттере.
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