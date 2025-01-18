Дональд Трамп запустил собственную криптовалюту, за сутки она выросла на 8200%
Избранный президент США Дональд Трамп запустил собственную шуточную криптовалюту – мемкоин $TRUMP. За сутки она выросла на 8 200 %, сообщают криптовалютчики.
Мемкоин – криптовалюта, которая не имеет фундаментальной ценности. Она создаётся ради шутки, а также заработка на росте её курса.
Напомним, что инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится в понедельник, 20 января, в Капитолии США. Она начнётся в 12:00 по местному времени в Вашингтоне.
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