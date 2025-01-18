155 спортсменов приняли участие во втором этапе Кубка Псковской области по лыжным гонкам

18:23, 18 января 2025, ПАИ

155 спортсменов приняли участие в первенстве Печорского округа по лыжным гонкам, которое является вторым этапом Кубка Псковской области. Соревнования перенесли в Струги Красные из-за проблем со снежным покровом в Печорском округе. Об этом пишет газета «Струги».



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»







В соревнованиях участвовали спортсмены из Печор, Пскова, Великих Лук, Острова, Дедовичей, Невеля, Себежа, Струг Красных, Санкт-Петербурга и Луги. Все они преодолевали дистанции один, три, пять и десять километров в зависимости от возрастной категории.

Председатель Федерации лыжных гонок Псковской области Владлен Небейголова пожелал всем удачи и побед.

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