Виновник ДТП с пострадавшим скрылся с места происшествия в Великолукском районе
В Великолукском районе, на 660-м километре трассы А-122 неизвестный автомобиль столкнулся с автомобилями Lada Largus и Nissan, который опрокинулся в кювет. Виновник происшествия скрылся, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
-
Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
-
Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
-
Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
-
Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
-
Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
В результате пострадал один человек, который находился в автомобиле Nissan. На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Одна женщина погибла, вторую госпитализировали: в Петербурге спасатели достали из реки автомобиль
Был пьян и скрывался от погони: появились подробности и видео падения автомобиля с людьми в Фонтанку в Петербурге
Автомобиль с пассажирами пробил ограждение и слетел в Фонтанку в Петербурге. Фото и видео
Доставали зажатых в транспорте: 10 человек пострадали в ДТП с маршруткой в Тульской области