Виновник ДТП с пострадавшим скрылся с места происшествия в Великолукском районе

19:11, 18 января 2025, ПАИ

В Великолукском районе, на 660-м километре трассы А-122 неизвестный автомобиль столкнулся с автомобилями Lada Largus и Nissan, который опрокинулся в кювет. Виновник происшествия скрылся, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»









В результате пострадал один человек, который находился в автомобиле Nissan. На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.