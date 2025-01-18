Сборная Псковской области по волейболу потерпела третье поражение подряд в полуфинале первенства России

19:20, 18 января 2025, ПАИ

Сборная Псковской области по волейболу потерпела третье поражение подряд в полуфинале первенства России, которое проходит в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

Команда Псковской области уступила в первом матче новгородским волейболистам – 1:3, проиграла во второй игре спортсменам из Коми – 1:3 и потерпела поражение от сборной Ярославской области – 0:3 сегодня, 18 января.

Впереди у псковского коллектива ещё два матча. 20 января они сыграют со сборной Санкт-Петербурга, а 21 января турнир завершится матчем с командой Москвы.

Напомним, что в финал первенства напрямую выйдут две лучшие команды турнира.

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