Великолукские студенты стали победителями чемпионата России по самбо
Студенты Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) стали победителями и призёрами чемпионата России по самбо среди молодёжи до 24 лет, который прошёл в Суздале. Об этом ПАИ сообщили в пресс-служба ВЛГАФК.
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Фото: Всероссийская федерация самбо
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Фото: Всероссийская федерация самбо
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Фото: Всероссийская федерация самбо
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Фото: Всероссийская федерация самбо
Студент третьего курса академии Максим Мерзляков стал лучшим в весе до 98 килограммов, а магистрантка Евгения Чиреш выиграла золото в весе до 72 килограммов.
Кроме того, в весовой категории до 53 килограммов среди мужчин бронзу взял Матвей Дуев, а Алишер Фарходов в весе до 98 килограммов также удостоился бронзовой награды.
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