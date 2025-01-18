Великолукские студенты стали победителями чемпионата России по самбо

20:41, 18 января 2025, ПАИ

Студенты Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) стали победителями и призёрами чемпионата России по самбо среди молодёжи до 24 лет, который прошёл в Суздале. Об этом ПАИ сообщили в пресс-служба ВЛГАФК.



Фото: Всероссийская федерация самбо



Фото: Всероссийская федерация самбо



Фото: Всероссийская федерация самбо



Фото: Всероссийская федерация самбо







Студент третьего курса академии Максим Мерзляков стал лучшим в весе до 98 килограммов, а магистрантка Евгения Чиреш выиграла золото в весе до 72 килограммов.

Кроме того, в весовой категории до 53 килограммов среди мужчин бронзу взял Матвей Дуев, а Алишер Фарходов в весе до 98 килограммов также удостоился бронзовой награды.

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