Региональный турнир по волейболу сидя среди ветеранов СВО пройдёт в Псковском районе

23:14, 18 января 2025, ПАИ

Региональный турнир по волейболу сидя «Дух в движении» среди ветеранов специальной военной операции (СВО) пройдёт в спорткомплексе «Писковичи» 26 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В стартах почувствует около 50 спортсменов из Пскова, Великих Лук, а также из Псковского, Островского и Палкинского районов. Волейбольный турнир будет проходить в рамках проекта «Росмолодёжь.Гранты» «Школа адаптивного спорта для участников и ветеранов СВО». Участники проекта тренируются в стрельбе из лука, в пулевой стрельбе, армрестлинге, настольном теннисе, пауэрлифтинге и волейболе сидя. По каждому виду спорта будут организованы региональные турниры.

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