Псковичи погружаются в Крещенскую купель
В Крещенскую купель на Великой у стен Мирожского монастыря окунулись уже несколько десятков псковичей, сообщает корреспондент ПАИ.
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Фото: Валерия Лагуткина
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Фото: Валерия Лагуткина
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Фото: Валерия Лагуткина
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Фото: Валерия Лагуткина
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Фото: Валерия Лагуткина
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Фото: Валерия Лагуткина
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Фото: Валерия Лагуткина
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Фото: Валерия Лагуткина
Рядом с купелью дежурят спасатели и медики. Для переодевания оборудована палатка. Купания продолжатся 19 января утром. Погружаться в воду можно только в оборудованных местах.
Врачи напоминают, что важно оценить готовность своего организма перед погружением в купель. Купания в ледяной воде не рекомендуется людям с хроническими заболеваниями.
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