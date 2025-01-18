Псковичи погружаются в Крещенскую купель

00:30, 19 января 2025, ПАИ

В Крещенскую купель на Великой у стен Мирожского монастыря окунулись уже несколько десятков псковичей, сообщает корреспондент ПАИ.



Фото: Валерия Лагуткина



Фото: Валерия Лагуткина



Фото: Валерия Лагуткина



Фото: Валерия Лагуткина



Фото: Валерия Лагуткина



Фото: Валерия Лагуткина



Фото: Валерия Лагуткина



Фото: Валерия Лагуткина















Рядом с купелью дежурят спасатели и медики. Для переодевания оборудована палатка. Купания продолжатся 19 января утром. Погружаться в воду можно только в оборудованных местах.

Врачи напоминают, что важно оценить готовность своего организма перед погружением в купель. Купания в ледяной воде не рекомендуется людям с хроническими заболеваниями.