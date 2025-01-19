Эндокринолог назвала неочевидные признаки диабета
Неочевидные признаки диабета назвала врач-эндокринолог московской поликлиники № 220 Анна Невольникова, пишет РИА Новости.
Анна Невольникова отметила, что потемнение кожи вокруг шеи, в складках тела, подмышечных впадинах, паховой области, а также частые дрожжевые инфекции, такие как кандидозы, могут свидетельствовать о наличии диабета.
По её мнению, ещё одним неочевидным признаком диабета является запах ацетона изо рта, который не связан с голоданием.
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