Эндокринолог назвала неочевидные признаки диабета

09:54, 19 января 2025, ПАИ

Неочевидные признаки диабета назвала врач-эндокринолог московской поликлиники № 220 Анна Невольникова, пишет РИА Новости.

Анна Невольникова отметила, что потемнение кожи вокруг шеи, в складках тела, подмышечных впадинах, паховой области, а также частые дрожжевые инфекции, такие как кандидозы, могут свидетельствовать о наличии диабета.

По её мнению, ещё одним неочевидным признаком диабета является запах ацетона изо рта, который не связан с голоданием.