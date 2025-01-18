Более 800 тысяч рублей перевели мошенникам жители Псковской области

11:39, 19 января 2025, ПАИ

Более 800 тысяч рублей перевели мошенникам жители Пскова, Великих Лук и Великолукского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в январские дни несколько граждан получили звонки от неизвестных лиц. В ходе беседы злоумышленники под предлогом необходимости перевода денег на безопасный счёт завладели их сбережениями. Некоторые пользователи стали жертвами мошенников при проведении сделок купли-продажи на интернет-площадках. У других горожан был взломан аккаунт в мессенджере.

Пострадавшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время по этим фактам возбуждены уголовные дела, проводится расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего.