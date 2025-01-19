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Общество

Роскомнадзор заблокировал свыше 44,5 тысячи фишинговых сайтов в 2024 году

В 2024 году по запросу прокуратуры был ограничен или заблокирован доступ к более чем 44,5 тысячи фишинговых сайтов. Эта информация представлена в ответе Генеральной прокуратуры России на запрос заместителя председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артёма Шейкина, пишет ТАСС.

В письме, подписанном первым заместителем генерального прокурора Анатолием Разинкиным, сообщается, что в 2024 году на основании требований надзорного ведомства Роскомнадзором был ограничен доступ и прекращено функционирование более 44,5 тысячи фишинговых информационных ресурсов. Копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

В документе указывается, что Генеральной прокуратурой России совместно с Центробанком (ЦБ) «на системной основе осуществляется блокировка и ограничение доступа к фишинговым интернет-ресурсам, на которых размещается недостоверная общественно значимая информация, распространяемая под видом достоверных сообщений».

Артём Шейкин отметил, что мошенники активно используют фишинговые сайты для кражи личных данных и финансов пользователей, маскируя их под официальные ресурсы.

Сенатор подчеркнул, что блокировка таких сайтов осуществляется на системной основе и в координации с другими государственными органами, такими как Центробанк. Он добавил, что это подчёркивает важность комплексного подхода в борьбе с киберпреступностью, где взаимодействие прокуратуры, банков и органов связи играет ключевую роль.

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