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Подведены итоги первенства Псковской области по настольному теннису

Подведены итоги первенства Псковской области по настольному теннису среди юношей и девушек. Соревнования состоялись 18 января. За победу боролись представители ряда муниципалитетов региона, в том числе Пскова, Великих Лук, Печор, а также Островского и Гдовского районов, сообщил депутат Псковского областного Собрания Юрий Сорокин на своей странице «ВКонтакте».

  • Подведены итоги первенства Псковской области по настольному теннису
    Фото: Страница Юрия Сорокина в соцсети «ВКонтакте»
  • Подведены итоги первенства Псковской области по настольному теннису
    Фото: Страница Юрия Сорокина в соцсети «ВКонтакте»
  • Подведены итоги первенства Псковской области по настольному теннису
    Фото: Страница Юрия Сорокина в соцсети «ВКонтакте»
  • Подведены итоги первенства Псковской области по настольному теннису
    Фото: Страница Юрия Сорокина в соцсети «ВКонтакте»
  • Подведены итоги первенства Псковской области по настольному теннису
    Фото: Страница Юрия Сорокина в соцсети «ВКонтакте»
  • Подведены итоги первенства Псковской области по настольному теннису
    Фото: Страница Юрия Сорокина в соцсети «ВКонтакте»
  • Подведены итоги первенства Псковской области по настольному теннису
    Фото: Страница Юрия Сорокина в соцсети «ВКонтакте»
  • Подведены итоги первенства Псковской области по настольному теннису
    Фото: Страница Юрия Сорокина в соцсети «ВКонтакте»

Юрий Сорокин подчеркнул, что спортсмены клуба «Nordman» показали хороший результат, отметив, что девушки вошли в тройку лидеров в трех возрастных категориях. Он также сообщил, что Анастасия Ильина заняла первое место среди девушек 2007-2009 годов рождения, а Рустам Рузиев одержал победу среди юношей той же возрастной группы.

Среди девушек 2013 года рождения и младше первое место заняла Полина Петрищева (Псков), второе – Анастасия Тимохина (Nordman), третье – Валерия Маренкова (Nordman).

Среди юношей 2013 года рождения и младше первым стал Михаил Бугаев (Великие Луки), вторым – Иван Булов (Печоры), третьим – Николай Бянкин (Печоры).

Среди юношей 2010–2012 годов рождения первым стал Владислав Ильин (Печоры), вторым – Арсений Савельев (Псков), третьим – Лев Бугаев (Великие Луки).

Среди девушек 2010–2012 годов рождения первое место заняла Полина Петрищева (Псков), второе – Ульяна Комзина (Псков), третье – Валерия Маренкова (Nordman).

Среди юношей 2007–2009 годов рождения первое место занял Рустам Рузиев (Nordman), второе – Владислав Ильин (Печоры), третье – Андрей Чугаев (Nordman).

Среди девушек 2007–2009 годов рождения первой стала Анастасия Ильина (Nordman) второй –Беляева Анастасия (Псков) и третьей – Алеся Голубович (Nordman)

«Всех победителей поздравляю с высокими результатами в первенстве! Так держать! И главное –продолжать усиленные тренировки», – заключил Юрий Сорокин.

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