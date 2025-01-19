Два человека погибли, один госпитализирован в результате наезда автомобиля в Гдове

14:58, 19 января 2025, ПАИ

Водитель автомобиля сбил 40-летнего, 30-летнего и 34-летнего пешеходов, после чего скрылся с места ДТП. Происшествие произошло на перекрестке улиц Никитина и Печатникова в Гдове. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Два человека погибли. 30-летний пострадавший в критическом состоянии госпитализирован в медучреждение.

Водитель был оперативно задержан.

На месте работали бригады скорой помощи, сотрудники ГАИ и следователи по расследованию ДТП Псковской области.

Обстоятельства происшествия выясняются.