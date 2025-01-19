Два человека погибли, один госпитализирован в результате наезда автомобиля в Гдове
Водитель автомобиля сбил 40-летнего, 30-летнего и 34-летнего пешеходов, после чего скрылся с места ДТП. Происшествие произошло на перекрестке улиц Никитина и Печатникова в Гдове. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Два человека погибли. 30-летний пострадавший в критическом состоянии госпитализирован в медучреждение.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Водитель был оперативно задержан.
На месте работали бригады скорой помощи, сотрудники ГАИ и следователи по расследованию ДТП Псковской области.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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