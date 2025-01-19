Свыше 32,5 тысячи работников оперативных служб обеспечили безопасность во время Крещения

15:35, 19 января 2025, ПАИ

Свыше 32,5 тысячи работников оперативных служб обеспечили безопасность во время Крещения, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своём Telegram-канале.

Во время богослужений и крещенских купаний общественный порядок и безопасность обеспечивались 32,5 тысячами сотрудников органов внутренних дел, а также военнослужащими Росгвардии, сотрудниками МЧС России, представителями частных охранных организаций и участниками общественных формирований, ориентированных на правоохранительную деятельность.

Благодаря принятым мерам нарушения общественного порядка были предотвращены.

Сотрудники полиции продолжат свою службу в местах проведения праздничных мероприятий до их завершения.