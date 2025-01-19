Псковская полиция напоминает жителям о порядке действий при обнаружении подозрительных предметов

16:42, 19 января 2025, ПАИ

Полиция напоминает гражданам о правильных действиях при обнаружении подозрительных предметов. В Псковской области и соседних регионах часто фиксируются случаи, когда жители находят объекты, которые могут представлять собой взрывные устройства или боеприпасы времён Великой Отечественной войны. Неосторожное обращение с такими находками может иметь серьёзные последствия. Об этом сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Подобные объекты неизвестного происхождения могут встречаться в транспорте, на лестничных площадках, рядом с квартирами, в учреждениях и местах с большим скоплением людей.

Если кто-то заметил оставленный или бесхозный предмет в общественном транспорте, рекомендуется уточнить у соседних пассажиров, не знают ли они, кому он принадлежит. Если установить владельца не удалось, следует незамедлительно сообщить о находке водителю.

Если вы нашли подозрительный предмет на лестничной площадке в подъезде жилого дома, сначала стоит поинтересоваться у соседей, не принадлежит ли он кому-то из них. Если владельца не удаётся установить, следует немедленно обратиться в полицию.

При обнаружении подозрительного объекта в учреждении необходимо сразу же уведомить администрацию или дежурного.

Во всех этих случаях категорически запрещается трогать и перемещать найденный предмет. Также важно попытаться выяснить, кому он может принадлежать. Если установить владельца не удаётся, необходимо немедленно сообщить в полицию, предупредить окружающих о подозрительной находке и попросить их отойти на безопасное расстояние до прибытия следственно-оперативной группы.

Полиция напоминает, что внешний вид предмета может не отражать его истинное назначение.