В Острове в опрокинувшейся в кювет машине пострадала женщина-водитель
Женщина-водитель 2003 года рождения не справилась с управлением – её автомобиль опрокинулся в кювет на четвёртом километре трассы Остров – Вышгородок. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Пострадавшей оказывается помощь, решается вопрос о госпитализации.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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