В Острове в опрокинувшейся в кювет машине пострадала женщина-водитель

18:05, 19 января 2025, ПАИ

Женщина-водитель 2003 года рождения не справилась с управлением – её автомобиль опрокинулся в кювет на четвёртом километре трассы Остров – Вышгородок. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Пострадавшей оказывается помощь, решается вопрос о госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.