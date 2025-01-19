Автомобиль с семью пассажирами, двое из которых дети, съехал в кювет в Стругокрасненском районе
Автомобиль с семью пассажирами, двое из которых дети, съехал в кювет в Стругокрасненском районе на 259-м километре трассы Р-23. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Все участники ДТП отказались от госпитализации.
На месте работали бригада медицины катастроф, пожарные подразделения, спасатели АСС и сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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