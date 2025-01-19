Автомобиль под управлением нетрезвого водителя протаранил забор кафе «Берёзка»
Автомобиля Skoda под управлением нетрезвого водителя протаранил забор в кафе «Берёзка» в Пскове на Рижском проспекте. Об этом пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС и сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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19 января 2025
Нетрезвый водитель, протаранивший забор кафе «Берёзка», ранее уже привлекался за пьяное вождение