Автомобиль под управлением нетрезвого водителя протаранил забор кафе «Берёзка»

18:16, 19 января 2025, ПАИ

Автомобиля Skoda под управлением нетрезвого водителя протаранил забор в кафе «Берёзка» в Пскове на Рижском проспекте. Об этом пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС и сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.