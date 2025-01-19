Концерт органной музыки прошёл в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви

19:01, 19 января 2025, ПАИ

Концерт органной музыки «Виртуозный орган» прошёл сегодня, 19 января, в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви, передаёт корреспондент ПАИ.

В стенах церкви прозвучали духовные и светские произведения немецкого композитора и органиста эпохи барокко Иоганна Себастьяна Баха, итальянского композитора XVII–XVIII веков и скрипача-виртуоза, создателя жанра сольного инструментального концерта Антонио Лучо Вивальди, австрийского композитора-импровизатора и музыканта-виртуоза XVIII века Иоганна Хризостома Вольфганга Амадея Моцарта, французского композитора XIX века и основоположника французской оперетты Жака Оффенбаха и прочих классиков.

Композиции исполнял выпускник Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, лауреат всероссийских и международных фортепианных и органных конкурсов Сергей Буслов.