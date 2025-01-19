Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Концерт органной музыки прошёл в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви

Концерт органной музыки «Виртуозный орган» прошёл сегодня, 19 января, в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

В стенах церкви прозвучали духовные и светские произведения немецкого композитора и органиста эпохи барокко Иоганна Себастьяна Баха, итальянского композитора XVII–XVIII веков и скрипача-виртуоза, создателя жанра сольного инструментального концерта Антонио Лучо Вивальди, австрийского композитора-импровизатора и музыканта-виртуоза XVIII века Иоганна Хризостома Вольфганга Амадея Моцарта, французского композитора XIX века и основоположника французской оперетты Жака Оффенбаха и прочих классиков.

Композиции исполнял выпускник Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, лауреат всероссийских и международных фортепианных и органных конкурсов Сергей Буслов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 января 2025

Концерт органной музыки прошёл в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви
19 января 2025

Выставку «Сказочный мир Пушкина» готовят к открытию в «Михайловском»
18 января 2025

Выставка магистра живописи Владимира Новаковца открылась в Псковской области
18 января 2025

«Сказки бабушки Печки» показали в Пскове
18 января 2025

Концерт «Гарри Поттер» проходит в Пскове
17 января 2025

«Сага о болотах»: Полистовский заповедник подготовил экспозицию для Дарвиновского музея в Москве
17 января 2025

Как интересно провести зимние выходные в Пскове
17 января 2025

Постановку венгерского хореографа представили зрителям Псковской филармонии

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...