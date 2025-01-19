Псковский шахматист стал международным кандидатом в мастера спорта

21:11, 19 января 2025, ПАИ

Международная шахматная федерация (FIDE) присвоила псковскому шахматисту Григорию Шаранкову звание международного кандидата в мастера спорта. Об этом сообщается в группе «Студия шахмат Г. Шаранкова» в соцсети «ВКонтакте».

В соцсетях Шаранков отметил, что теперь он наконец-то сможет принимать участие в традиционных турнирах на сайте chess.com «Титульный вторник». В нём могут играть только спортсмены с высокими международными спортивными званиями.

Традиционно в этом онлайн-турнире по блицу участвуют лучшие гроссмейстеры со всего мира. В посте во «ВКонтакте» пскович пошутил: «Магнус [Карлсен. – Прим. ред. ПАИ] и Хикару [Накамура. – Прим. ред. ПАИ], берегитесь, я иду...»

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