Пожарные ликвидируют возгорание жилого дома в Плюссе

21:29, 19 января 2025, ПАИ

Пожарные ликвидируют возгорание жилого дома в Плюссе, в Октябрьском переулке, пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

По словам очевидцев, из дома успел выбежать мужчина, ведущий асоциальный образ жизни. Пожарные ликвидируют возгорание и не допускают распространения огня на соседние строения.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.