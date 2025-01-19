Пожарные ликвидируют возгорание жилого дома в Плюссе
Пожарные ликвидируют возгорание жилого дома в Плюссе, в Октябрьском переулке, пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
По словам очевидцев, из дома успел выбежать мужчина, ведущий асоциальный образ жизни. Пожарные ликвидируют возгорание и не допускают распространения огня на соседние строения.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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