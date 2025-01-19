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Четверо российских хоккеистов вошли в символическую сборную клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в XXI веке

Четверо российских хоккеистов – Сергей Гончар, Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов – вошли в символическую сборную клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» в XXI веке, сообщает пресс-служба североамериканской лиги.

Александра Овечкина включили в первую четвёрку вместе с Никласом Бэкстрёмом, Ти Джей Оши, Джоном Карлсоном, Майком Грином и вратарём Брэйденом Холтби.

Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Сергей Гончар – во второй команде. Игроков в символические команды выбирают вещатели НХЛ, бывшие игроки и журналисты. Голосование болельщиков определит сборную XXI века.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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