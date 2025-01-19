Стали известны официальные гонорары участников последнего турнира UFC

22:04, 19 января 2025, ПАИ

Официальные данные о выплатах участникам турнира по смешанным единоборствам UFC-311, который прошёл сегодня, 19 января, в Лос-Анджелесе, обнародовала атлетическая комиссия штата Калифорния.

Гонорары российских спортсменов Ислама Махачева и Мераба Двалишвили указаны без учёта процентов от продаж платных трансляций мероприятия. Эти дополнительные выплаты полагаются спортсменам, так как они являются действующими чемпионами UFC.

Больше всех, 500 тысяч долларов, получил грузинский боец Мераб Двалишвили. В поединке за титул в легчайшем весе он выиграл у Умара Нумагомедова, по единогласному решению судей. Сам Умар получил за бой 100 тысяч долларов.

Ислам Махачев, выступивший в главном бое вечера, заработал 200 тысяч долларов. В бою за пояс чемпиона в лёгком весе он победил бразильца Ренато Мойкано удушающим приёмом в первом раунде.

Сопоставимые с Махачевым выплаты получили также чех Иржи Прохазка (250 тысяч долларов) и его соперник американец Джамаал Хилл (200 тысяч долларов). Кроме того, 220 тысяч составил гонорар бразильца Жаилтона Алмейды.

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