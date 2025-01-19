Пожарные ликвидируют возгорание жилого дома в Великолукском районе
Пожарные ликвидируют возгорание жилого дома в деревне Рыканово Великолукского района Псковской области. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
На месте происшествия есть угроза взрыва газового баллона. Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание. Пострадавших нет.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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