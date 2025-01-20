О погоде на этой неделе рассказали жителям Северо-Запада

07:34, 20 января 2025, ПАИ

Какой будет погода на Северо-Западе России на этой неделе, рассказали синоптики. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

Влияние циклонов на этой территории сохранится лишь в южной части региона. В северной же ожидаются крепкие морозы, подчеркнули специалисты.

«На юге продержится заметно более тёплая погода: днём будет от −2 до +3 градусов, и только в середине рабочей недели ненадолго подморозит», – заключили в «Фобосе».