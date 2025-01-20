О погоде на этой неделе рассказали жителям Северо-Запада
Какой будет погода на Северо-Западе России на этой неделе, рассказали синоптики. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».
Влияние циклонов на этой территории сохранится лишь в южной части региона. В северной же ожидаются крепкие морозы, подчеркнули специалисты.
«На юге продержится заметно более тёплая погода: днём будет от −2 до +3 градусов, и только в середине рабочей недели ненадолго подморозит», – заключили в «Фобосе».
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