Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О погоде на этой неделе рассказали жителям Северо-Запада

Какой будет погода на Северо-Западе России на этой неделе, рассказали синоптики. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

Какой будет погода на Северо-Западе России на этой неделе, рассказали синоптики. Фото: ПАИ

Влияние циклонов на этой территории сохранится лишь в южной части региона. В северной же ожидаются крепкие морозы, подчеркнули специалисты.

«На юге продержится заметно более тёплая погода: днём будет от −2 до +3 градусов, и только в середине рабочей недели ненадолго подморозит», – заключили в «Фобосе».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 января 2025

Стоит ли ждать снижения цен на жильё, рассказал эксперт рынка недвижимости
20 января 2025

Более 60% жителей Псковской области планируют сменить сферу деятельности в этом году
20 января 2025

Бал-маскарад прошёл в Доме губернатора в Пскове
20 января 2025

Ограничение дистанционного обучения в медобразовании обсудит Госдума
20 января 2025

О погоде на этой неделе рассказали жителям Северо-Запада
19 января 2025

Более 3300 человек посетило оборудованные места для крещенских купаний в Псковской области
19 января 2025

Крещенские купания в Великих Луках прошли без происшествий
19 января 2025

Жителям лесной деревни в Плюсском округе привезли продукты питания и лекарства

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...