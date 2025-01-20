Стало известно, с какого месяца можно будет оформить общее ОСАГО для России и Белоруссии

08:00, 20 января 2025, ПАИ

Общий полис ОСАГО смогут купить жители Белоруссии и России с апреля этого года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на директора бюро «Зеленая карта» Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергея Разувана.

В России на этот момент уже создали всю необходимую законодательную базу для запуска новой системы, сообщили в пресс-службе Центрального банка.

Закон, который позволяет оформлять подобные продукты, вступит в силу в 2025 году, однако продажи пока не начались, уточнила руководитель проектов управления андеррайтинга моторных видов страхования компании «Абсолют Страхование» Анна Ежикова. По её словам, требуется время для доработки информационных систем.

При оформлении ОСАГО с расширением на Белоруссию для легковых автомобилей в среднем потребуется доплатить чуть более трёх тысяч рублей, добавил Сергей Разуван из Российского союза автостраховщиков (РСА).

Такой продукт будет полезен как для жителей Белоруссии, часто выезжающих в Россию, так и для граждан РФ, которые регулярно посещают соседнюю страну. Заместитель гендиректора по продуктам розничного страхования компании «Югория» Екатерина Суплотова пояснила, что это избавит от необходимости каждый раз оформлять «Синюю карту» и следить за сроками ее действия.

По мнению Сергея Худякова из Mainsgroup, спрос на общий полис ОСАГО в приграничных регионах будет наивысшим и может достигать 60-70% среди регулярных покупателей «Синей карты». Однако, по его словам, по мере удаления от границы этот процент будет снижаться.