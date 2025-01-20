Методы быстрой перезагрузки организма назвал врач
Каким образом можно повысить уровень энергии, а также улучшить концентрацию внимания, рассказали россиянам. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на главного психиатра Москвы, главврача психиатрической клинической больницы № 1 имени Алексеева Георгия Костюка.
По словам врача, с этим может помочь 15- или 20-минутный короткий дневной сон. Такой метод помогает быстро восстановиться после напряжённого рабочего дня, рассказал он.
Кроме того, к методам быстрой перезагрузки он отнёс физактивность, прослушивание музыки, чтение, теплый душ или ванна, релаксационные и дыхательные упражнения, контакт с природой и общение с близкими.
На это не потребуется много времени, однако их регулярное использование улучшит качество жизни, заметил Георгий Костюк.
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