Об эффективной коммуникации в туризме расскажут участникам конференции в Пскове

09:44, 20 января 2025, ПАИ

24 января комитет по туризму Псковской области организует научно-практическую конференцию «Эффективная коммуникация в туризме» по адресу: Псков, улица Профсоюзная, д. 2 (актовый зал ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова»). Об этом ПАИ сообщили в комитете.

В результате обучения участники освоят техники установления контакта, навыки убедительной аргументации, активной позиции и уверенного поведения; научатся формулировать разные типы вопросов для выявления явных и скрытых потребностей клиентов; смогут применять методы работы с возражениями; научатся конструктивно разрешать конфликтные ситуации, работать с претензиями и критикой; смогут осуществлять разумный «торг» с клиентом: предоставление скидок, бонусов.

Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь.