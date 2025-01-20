Об эффективной коммуникации в туризме расскажут участникам конференции в Пскове
24 января комитет по туризму Псковской области организует научно-практическую конференцию «Эффективная коммуникация в туризме» по адресу: Псков, улица Профсоюзная, д. 2 (актовый зал ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова»). Об этом ПАИ сообщили в комитете.
В результате обучения участники освоят техники установления контакта, навыки убедительной аргументации, активной позиции и уверенного поведения; научатся формулировать разные типы вопросов для выявления явных и скрытых потребностей клиентов; смогут применять методы работы с возражениями; научатся конструктивно разрешать конфликтные ситуации, работать с претензиями и критикой; смогут осуществлять разумный «торг» с клиентом: предоставление скидок, бонусов.
Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь.
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