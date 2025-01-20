Пара из Пскова украла из магазина товаров на 13 тысяч рублей

10:19, 20 января 2025, ПАИ

Пара из Пскова украла из магазина товаров на 13 тысяч рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

18 января около 18:00 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 32-летнего мужчину и 30-летнюю женщину, которые пронесли через кассу продукты питания, детские товары и средства гигиены. Общая сумма ущерба превысила 13 тысяч рублей.

По факту кражи проводится проверка.