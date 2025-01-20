Юные псковичи стали победителями международного конкурса Harmony mix

12:46, 20 января 2025, ПАИ

Учащиеся детской музыкальной школы № 4 Пскова Мирон Алмазов и Илья Цыкунов стали победителями международного конкурса исполнителей на баяне, аккордеоне и гармонике Harmony mix. Об этом ПАИ сообщили в управлении культуры администрации Пскова.

Илья Цыкунов стал лауреатом I степени, а Мирон Алмазов получил наивысшее признание – Гран-при.

«Это невероятный результат, который подтверждает трудолюбие ребят и профессионализм преподавателей», – подчеркнули в управлении культуры городской администрации.