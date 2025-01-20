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Культура

Юные псковичи стали победителями международного конкурса Harmony mix

Учащиеся детской музыкальной школы № 4 Пскова Мирон Алмазов и Илья Цыкунов стали победителями международного конкурса исполнителей на баяне, аккордеоне и гармонике Harmony mix. Об этом ПАИ сообщили в управлении культуры администрации Пскова.

Фото здесь и далее предоставили в управлении культуры администрации Пскова

Илья Цыкунов стал лауреатом I степени, а Мирон Алмазов получил наивысшее признание – Гран-при.

«Это невероятный результат, который подтверждает трудолюбие ребят и профессионализм преподавателей», – подчеркнули в управлении культуры городской администрации.

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