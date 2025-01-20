Казарменный переулок в Пскове закроют для транспорта до 24 января

13:20, 20 января 2025, ПАИ

В связи с проведением дорожных работ до 24 января с 8:00 до 17:00 будет закрыто движение транспорта на участке Казарменного переулка от улицы Максима Горького до Красноармейской набережной. В ночное время с 17:00 до 8:00 движение будет восстановлено, сообщили ПАИ в администрации Пскова.

Горожан просят учесть эту информацию при планировании поездок и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков, выбирая пути объезда.