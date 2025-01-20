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Общество

Муниципальных служащих Псковской области приглашают принять участие в конкурсе

Приём заявок на участие в областном конкурсе «Лучший муниципальный служащий» продолжается в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Первый этап конкурса проводят по нескольким номинациям. Среди них – финансы, архитектура и землепользование, экономика, градостроительство, жилищно-коммунальное хозяйство, системы жизнеобеспечения, правовое обеспечение, благоустройство населенных пунктов, организационное, кадровое и информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления, социальное развитие (культура, туризм, молодёжная политика, спорт, образование).

Принять участие в нём могут те, кто имеет стаж муниципальной (государственной) службы не менее двух лет, стаж работы в органах местного самоуправления Псковской области не менее одного года, а также не имеющие неснятых дисциплинарных взысканий.

Заявку можно подать до 30 января. Документы нужно предоставить организаторам лично, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или по электронной почте: info-umstr@pskov.ru.

На первом этапе комиссия будет оценивать документы, а также конкурсные работы. Во втором этапе будет проходить тестирование на знание основ Конституции России, устава Псковской области, а также федерального законодательства и законодательства Псковской области в сфере местного самоуправления, муниципальной службы и противодействия коррупции. Кроме того, будут вопросы на знание русского языка. В этот же этап войдёт решение конкурсного задания в соответствии с выбранной номинацией.

Среди критериев номинаций: творческий подход к решению вопроса, новизна, логичность, содержательность выступления, аргументированность выступления, чёткость ответов на вопросы членов комиссии и ораторское мастерство.

Информацию можно узнать по номеру 8 (8112) 29-98-01. Скачать формы документов можно во вложении.

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