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Общество

«Невозможное возможно»: Дмитрий Ющенко провёл лекцию для псковских школьников

Серию встреч с участниками специальной военной операции запустило Российское общество «Знание» сегодня, 20 января. Первую лекцию провел председатель Ассоциации ветеранов СВО Псковской области и ветеран боевых действий Дмитрий Ющенко в школе №29 в Пскове, сообщила ПАИ руководитель филиала Российского общества «Знание» в регионе Елена Печерская.

Фотографии предоставила руководитель филиала Российского общества «Знание» в Псковской области Елена Печерская

Дмитрий Ющенко стал первым человеком в России, пробежавшим марафон на протезе (42,2 км), является членом паралимпийской сборной Москвы по велоспорту и многократным победителем и призером соревнований по велоспорту, триатлону и кибатлетике.

«Он также является первым в мире пейсмейкером на протезе и выдающимся человеком, который своим примером доказывает, что невозможное возможно», – отметили в филиале общества «Знание».

Дмитрий Ющенко провёл лекцию «Спорт как мотивация: путь к чемпионству».

Эта встреча предоставила уникальную возможность школьникам, педагогам и гостям узнать, как спорт помогает преодолевать жизненные трудности, ставить амбициозные цели и достигать выдающихся результатов, отметила Елена Печерская.

Лекция в школе №29 стала началом большого цикла мероприятий, посвященных подвигам героев, их силе духа и стремлению к победе, добавила она.

Организатором мероприятия выступило Российское общество «Знание» в сотрудничестве с Ассоциацией ветеранов СВО в Псковской области.

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