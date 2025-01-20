Около миллиона рублей лишились псковичи из-за телефонных мошенников

15:19, 20 января 2025, ПАИ

Около миллиона рублей выманили телефонные мошенники у нескольких жителей Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова и Невеля звонили неизвестные и представлялись сотрудниками банков и других организаций. Под предлогами якобы необходимости перевода денег на «безопасные счета» и предоставления дополнительного заработка в интернете злоумышленники завладели сбережениями граждан. Ещё одни мошенники обманули пользователей интернета при осуществлении ими операций купли-продажи товаров.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняют в рамках возбужденных уголовных дел, уточнили в пресс-службе.