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Происшествия

Около миллиона рублей лишились псковичи из-за телефонных мошенников

Около миллиона рублей выманили телефонные мошенники у нескольких жителей Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Фото: ПАИ

По версии следствия, нескольким жителям Пскова и Невеля звонили неизвестные и представлялись сотрудниками банков и других организаций. Под предлогами якобы необходимости перевода денег на «безопасные счета» и предоставления дополнительного заработка в интернете злоумышленники завладели сбережениями граждан. Ещё одни мошенники обманули пользователей интернета при осуществлении ими операций купли-продажи товаров.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняют в рамках возбужденных уголовных дел, уточнили в пресс-службе.

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