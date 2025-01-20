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Происшествия

Нетрезвых водителей-рецидивистов поймали в Псковской области

Двух нетрезвых водителей, которые ранее подвергались административному наказанию за аналогичные правонарушения, выявили в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Вечером 19 января на Рижском проспекте в Пскове дорожные полицейские остановили для проверки автомобиль Škoda. Выяснилось, что иномаркой управлял 32-летний пскович, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

А ночью 19 января в Себежском районе полицейские выявили 42-летнего местного жителя, который в нетрезвом виде ехал на машине BMW.

Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются, уточнили в пресс-службе.

Напомним, что управление транспортом в состоянии опьянения и непрохождение медицинского освидетельствования предусматривают наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрено более строгое наказание – лишение свободы сроком до двух лет.

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