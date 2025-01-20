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Общество

В феврале в ПсковГУ пройдут дни открытых дверей

В феврале в ПсковГУ пройдут дни открытых дверей, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза. Представители институтов расскажут абитуриентам и их родителям про образовательные программы вуза, покажут лаборатории и учебные аудитории, а также познакомят с преподавателями.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

8 февраля гостей ждёт институт медицины и экспериментальной биологии. Начало в 12:00 в аудитории №260 учебно-лабораторного корпуса ПсковГУ (ул. Доставалова, 18). Попасть также можно будет в институт промышленных технологий и дизайна. Начало в 12:00 в аудитории №100 (ул. Льва Толстого, 6а). Желающих принимает и институт образования и социальных наук. Начало в 11:00 в главном корпусе ПсковГУ (пл. Ленина, 2). В этот день на вопросы ответят также в институте физико-математических наук и информационных технологий. Начало в 12:00 в главном корпусе ПсковГУ (пл. Ленина, 2).

14 февраля день открытых дверей состоится в институте гуманитарных наук и языковых коммуникаций. Начало в 14:30 в главном корпусе ПсковГУ (пл. Ленина, 2).

15 февраля – в Передовой инженерной школе гибридных технологий в станкостроении Союзного государства, начало в 11:00 в аудитории №100 (ул. Льва Толстого, 6а); в институте права, экономики и управления, начало в 12:00 (ул. Льва Толстого, 6); в колледже ПсковГУ, начало в 11:00 (ул. Яна Фабрициуса, 16).

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