Псковичей призывают пройти диспансеризацию для проверки репродуктивного здоровья
Псковичей приглашают пройти диспансеризацию для проверки репродуктивного здоровья. Об этом ПАИ сообщили в филиале АО «МАКС-М» в Пскове.
Для женщин и мужчин репродуктивного возраста с 2024 года предусмотрено одновременно с прохождением профилактического осмотра или диспансеризации проведение поэтапно диспансеризации, направленной на оценку их репродуктивного здоровья для выявления признаков заболеваний или состояний, которые могут негативно повлиять на беременность и последующее течение беременности, родов и послеродового периода.
Первый этап диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья позволяет врачу поставить предварительный диагноз, чтобы затем подтвердить или опровергнуть его с помощью дальнейшей диагностики, как инструментальной, так и лабораторной.
Первый этап для женщин включает:
- осмотр акушером-гинекологом;
- пальпацию молочных желез;
- осмотр шейки матки с забором материала на исследование; микроскопическое исследование влагалищных мазков;
- цитологическое исследование мазка с поверхности шейки маткии цервикального канала;
- в возрасте от 18 до 29 лет – лабораторные исследования мазков в целях выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза.
Первый этап для мужчин включает:
- осмотр врачом-урологом (при его отсутствии врачом-хирургом, прошедшим подготовку по вопросам репродуктивного здоровья у мужчин);
- если врачи найдут какие-то отклонения от нормы, мужчины и женщины будут направлены на дополнительные обследования.
Второй этап для женщин включает:
- ПЦР; УЗИ органов малого таза в начале или середине менструального цикла;
- в возрасте от 30 до 49 лет – лабораторные исследования мазков для выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза методом ПЦР;
- УЗИ молочных желез;
- повторный осмотр акушером-гинекологом.
Второй этап для мужчин включает:
- спермограмму;
- микроскопическое исследование микрофлоры или проведение лабораторных исследований для выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза методом ПЦР;
- УЗИ предстательной железы и органов мошонки;
- повторный прием (осмотр) врачом-урологом (или хирургом).
Напоминаем, что диспансеризация проводится в поликлинике по месту прикрепления, с собой необходимо иметь паспорт и полис ОМС.
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