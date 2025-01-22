Псковичей призывают пройти диспансеризацию для проверки репродуктивного здоровья

13:45, 22 января 2025, ПАИ

Псковичей приглашают пройти диспансеризацию для проверки репродуктивного здоровья. Об этом ПАИ сообщили в филиале АО «МАКС-М» в Пскове.

Для женщин и мужчин репродуктивного возраста с 2024 года предусмотрено одновременно с прохождением профилактического осмотра или диспансеризации проведение поэтапно диспансеризации, направленной на оценку их репродуктивного здоровья для выявления признаков заболеваний или состояний, которые могут негативно повлиять на беременность и последующее течение беременности, родов и послеродового периода.

Первый этап диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья позволяет врачу поставить предварительный диагноз, чтобы затем подтвердить или опровергнуть его с помощью дальнейшей диагностики, как инструментальной, так и лабораторной.

Первый этап для женщин включает:

осмотр акушером-гинекологом;

пальпацию молочных желез;

осмотр шейки матки с забором материала на исследование; микроскопическое исследование влагалищных мазков;

цитологическое исследование мазка с поверхности шейки маткии цервикального канала;

в возрасте от 18 до 29 лет – лабораторные исследования мазков в целях выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза.

Первый этап для мужчин включает:

осмотр врачом-урологом (при его отсутствии врачом-хирургом, прошедшим подготовку по вопросам репродуктивного здоровья у мужчин);

если врачи найдут какие-то отклонения от нормы, мужчины и женщины будут направлены на дополнительные обследования.

Второй этап для женщин включает:

ПЦР; УЗИ органов малого таза в начале или середине менструального цикла;

в возрасте от 30 до 49 лет – лабораторные исследования мазков для выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза методом ПЦР;

УЗИ молочных желез;

повторный осмотр акушером-гинекологом.

Второй этап для мужчин включает:

спермограмму;

микроскопическое исследование микрофлоры или проведение лабораторных исследований для выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза методом ПЦР;

УЗИ предстательной железы и органов мошонки;

повторный прием (осмотр) врачом-урологом (или хирургом).

Напоминаем, что диспансеризация проводится в поликлинике по месту прикрепления, с собой необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

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