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Псковичей призывают пройти диспансеризацию для проверки репродуктивного здоровья

Псковичей приглашают пройти диспансеризацию для проверки репродуктивного здоровья. Об этом ПАИ сообщили в филиале АО «МАКС-М» в Пскове.

Псковичей приглашают пройти диспансеризацию для проверки репродуктивного здоровья. Фото: филиал АО «МАКС-М» в Пскове

Для женщин и мужчин репродуктивного возраста с 2024 года предусмотрено одновременно с прохождением профилактического осмотра или диспансеризации проведение поэтапно диспансеризации, направленной на оценку их репродуктивного здоровья для выявления признаков заболеваний или состояний, которые могут негативно повлиять на беременность и последующее течение беременности, родов и послеродового периода.

Первый этап диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья позволяет врачу поставить предварительный диагноз, чтобы затем подтвердить или опровергнуть его с помощью дальнейшей диагностики, как инструментальной, так и лабораторной.

Первый этап для женщин включает:

  • осмотр акушером-гинекологом;
  • пальпацию молочных желез;
  • осмотр шейки матки с забором материала на исследование; микроскопическое исследование влагалищных мазков;
  • цитологическое исследование мазка с поверхности шейки маткии цервикального канала;
  • в возрасте от 18 до 29 лет – лабораторные исследования мазков в целях выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза.

Первый этап для мужчин включает:

  • осмотр врачом-урологом (при его отсутствии врачом-хирургом, прошедшим подготовку по вопросам репродуктивного здоровья у мужчин);
  • если врачи найдут какие-то отклонения от нормы, мужчины и женщины будут направлены на дополнительные обследования.

Второй этап для женщин включает:

  • ПЦР; УЗИ органов малого таза в начале или середине менструального цикла;
  • в возрасте от 30 до 49 лет – лабораторные исследования мазков для выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза методом ПЦР;
  • УЗИ молочных желез;
  • повторный осмотр акушером-гинекологом.

Второй этап для мужчин включает:

  • спермограмму;
  • микроскопическое исследование микрофлоры или проведение лабораторных исследований для выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза методом ПЦР;
  • УЗИ предстательной железы и органов мошонки;
  • повторный прием (осмотр) врачом-урологом (или хирургом).

Напоминаем, что диспансеризация проводится в поликлинике по месту прикрепления, с собой необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

АО «МАКС-М» рядом:

  • страховые представители – консультации круглосуточно;
  • урегулирование ситуаций при отказе в бесплатной медицинской помощи;
  • экспертиза качества оказания медицинской помощи.

Региональный контакт-центр (Псковская область): 8-800-555-55-03.

Лицензия ЦБ РФ № 2226-01 от 23 января 2017 года.

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Псковичей призывают пройти диспансеризацию для проверки репродуктивного здоровья

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