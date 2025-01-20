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Экс-директор естественно-математического лицея Пскова Александра Ефремова умерла на 86-м году жизни

Ушла из жизни бывший директор естественно-математического лицея № 20 Пскова, заслуженный учитель России Александра Ефремова. Ей было 86 лет, сообщили ПАИ в администрации города.

Фото предоставлено в администрации города

«Александра Васильевна была талантливым руководителем, образцом педагогической мудрости и мастерства. Её отличали высокая гражданская ответственность, деловитость, требовательность. Она всегда была во главе любого дела и вела за собой людей. Александра Васильевна всегда стремилась к новому и прогрессивному в сфере образования, благодаря этим качествам лицей всегда был одним из лучших образовательных учреждений города Пскова», – отметили в администрации.

Она родилась 8 апреля 1939 года. С 1958 по 1960 год работала учителем пения в Глубоковской средней школе Опочецкого района Псковской области. В 1964 году окончила физико-математический факультет ПГПИ имени С. М. Кирова.

С 1964 по 1973 год Александра Ефремова была преподавателем математики восьмилетней школы № 13 города Пскова, а с 1973 по 1977 год – учителем математики средней школы № 4. С 1977 по 1985 год она работала в должности заместителя директора по учебно-воспитательной работе в средней школе № 20.

С 1985 по 2006 год была директором естественно-математического лицея № 20. Возглавляя лицей, добилась значительных успехов в качестве образования и воспитания подрастающего поколения: лицей был занесён в «Золотую летопись славных дел» как «Лучшее образовательное учреждение города Пскова».

До 2011 года работала в должности заместителя директора по УВР. До 2015 года преподавала математику в лицее. В 2019 году за значительный вклад в развитие системы образования города Пскова, укрепление международных связей, многолетний добросовестный труд Александра Васильевна была награждена медалью «За заслуги перед Псковом».

Именно при ней естественно-математический лицей № 20 стал центром внедрения информационно-компьютерных технологий, в нём была разработана педагогическая экспертиза уроков инновационного типа, выпущены методические пособия. Александра Васильевна внесла значимый вклад в развитие системы образования города Пскова и Псковской области, отметили в администрации.

Там подчеркнули, что её уважали коллеги, ученики и их родители. «Она была любящей и заботливой женой, матерью, бабушкой и прабабушкой. Добрая и долгая память сохранится об Александре Васильевне Ефремовой в сердцах родных, близких, друзей, коллег, выпускников и их родителей», – рассказали в администрации.

Управление образования администрации города, администрация и педагогический коллектив лицея глубоко скорбят в связи с невосполнимой утратой.

Прощание с Александрой Васильевной Ефремовой состоится 22 января в 11:00 в церкви Богоявления Господня (улица Герцена, 7). Место захоронения определяется.

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