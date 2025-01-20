Псковский тренер высказалась о новых мерах поддержки ВФЛА для лучших легкоатлетов России

17:05, 20 января 2025, ПАИ

Тренер прыгуньи Натальи Спиридоновой Екатерина Алексеева высказалась о новых мерах поддержки Всероссийской федерации лёгкой атлетики для лучших легкоатлетов России. В этом году федерация выплачивает спортсменам бонусы в размере 300 тысяч рублей за выполнение норматива чемпионата Европы в помещении. Выплаты распространяются только на старты серии «Снежная королева». Мнение Екатерины Алексеевой узнал корреспондент ПАИ.

«Мы заметили, конечно. Очень рада, что поощряют взрослых спортсменов, добившихся результатов. Но я больше жду, когда это дойдёт до младших, на развитие. Здорово, что они выделяют основных спортсменов и их высокие результаты. Это приятно, и это правильно, потому что мы не виноваты в том, что не выступаем на чемпионатах Европы и мира. Но это для единиц топовых спортсменов. А хочется, чтобы ещё малышню привлекали, больше стартов для них. Не знаю…» – сказала псковский тренер.

Отметим, что недавно Наталья Спиридонова заняла третье место на втором этапе «Снежной королевы» – соревнованиях «Мемориал Юрия Лукашевича и Вячеслава Серёдкина», которые прошли в Челябинске.

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