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Чудотворную икону Божией Матери «Умиление» привезли из Печор в Уссурийск

Чудотворную икону Божией Матери «Умиление» Псково-Печерскую торжественно встретили в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Уссурийске Приморского края. Об этом ПАИ сообщили в Псково-Печерском монастыре.

Фото из телеграм-канала Псково-Печерского монастыря

Святыня пробудет в Уссурийске в храме Покрова Пресвятой Богородицы с 20 по 22 января, в храме Святителя Николая Чудотворца – с 22 по 23 января.

Чудотворный образ в Приморье сопровождается насельниками монастыря – благочинным иеромонахом Прохором (Андрейчуком) и руководителем паломнического центра иеромонахом Авениром (Осауленко).

Фото из телеграм-канала Псково-Печерского монастыря

Псково-Печерская икона Божией Матери «Умиление» была, по преданию, написана в 1521 году иеромонахом Арсением с Владимирской иконы Божией Матери. Она была принесена в Псково-Печерскую обитель купцами Василием и Федором во время игуменства преподобного Корнилия Псково-Печерского (XVI век) и прославилась как исцелительница незрячих и заступница северо-западных рубежей России. Во время Ливонской войны войска Стефана Батория пять месяцев осаждали крепость Пскова и тридцать раз тщетно пытались взять кремль штурмом.

При царе Феодоре Иоанновиче она была украшена жемчугом и каменьями – алмазами, изумрудами, яхонтами, аметистами в память чудесного избавления Пскова от тяжелой осады 1581 года.

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