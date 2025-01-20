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Пскович стал чемпионом СЗФО по шахматам среди ветеранов

Пскович Валерий Жихарев стал чемпионом Северо-Западного федерального округа по шахматам среди ветеранов. Соревнования прошли в Санкт-Петербурге, сообщили ПАИ в Федерации шахмат Псковской области.

Пскович стал чемпионом СЗФО по шахматам среди ветеранов. Фото: Федерация шахмат Псковской области

В соревнованиях участвовали 23 шахматиста из Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей, а также из республик Карелия и Коми. В составе сборной Псковской области выступали великолучанин Валерий Жихарев, пскович Владимир Полевой и острович Валерий Русов.

Валерий Жихарев стал победителем в классических шахматах. Он набрал одинаковое количество очков с представителем Вологодской области Владимиром Напалковым, но обошёл его по дополнительным показателям. Третье место у Владимира Ночовных из Архангельской области.

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