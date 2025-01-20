Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Музыку из «Звёздных войн» и «Интерстеллара» услышат псковичи на концерте 5 февраля

5 февраля в 15:00 и 19:00 на сцене Псковской областной филармонии в рамках цикла мероприятий «Классика саундтрека» выступит Губернаторский симфонический оркестр Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Публика услышит композиции Джона Уильямса из «Звёздных войн» и музыку Ханса Циммера из «Интерстеллара».

«Концерт погружает в музыкальную вселенную «Звёздных войн» и фантастический мир задыхающейся Земли, космических полетов и парадоксов времени «Интерстеллара», – анонсировали в ТКД.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 января 2025

Новую программу «Куда ведут старинные ступени» представил Псковский музей-заповедник
20 января 2025

Юные псковичи стали победителями международного конкурса Harmony mix
20 января 2025

Бал-маскарад прошёл в Доме губернатора в Пскове
19 января 2025

Концерт органной музыки прошёл в Пскове
19 января 2025

Выставку «Сказочный мир Пушкина» готовят к открытию в «Михайловском»
18 января 2025

Выставка магистра живописи Владимира Новаковца открылась в Псковской области
18 января 2025

«Сказки бабушки Печки» показали в Пскове
18 января 2025

Концерт «Гарри Поттер» проходит в Пскове

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...