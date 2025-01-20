Музыку из «Звёздных войн» и «Интерстеллара» услышат псковичи на концерте 5 февраля

17:23, 20 января 2025, ПАИ

5 февраля в 15:00 и 19:00 на сцене Псковской областной филармонии в рамках цикла мероприятий «Классика саундтрека» выступит Губернаторский симфонический оркестр Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Публика услышит композиции Джона Уильямса из «Звёздных войн» и музыку Ханса Циммера из «Интерстеллара».

«Концерт погружает в музыкальную вселенную «Звёздных войн» и фантастический мир задыхающейся Земли, космических полетов и парадоксов времени «Интерстеллара», – анонсировали в ТКД.

