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Общество

29 выездов совершила псковская аварийно-спасательная служба за неделю

С 13 по 19 января аварийно-спасательная служба Псковской области совершила 29 выездов на территории Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГКУ «Управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях».

Наибольшее число выездов – девять – касалось ликвидации последствий ДТП. Ещё семь – это выезды на водные объекты. В рамках выездов на водные объекты извлечён один труп, отметили специалисты службы.

Поступали и ложные вызовы – семь за неделю.

Также спасательные службы выдвигались трижды на задания по ликвидации последствий природных катаклизмов. Один выезд связан с идентификацией взровоопасных предметов, ещё один – с обеспечением доступа в жилые и нежилые помещения. Также в разряд прочих попал один вызов.

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