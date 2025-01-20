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Общество

Диетолог перечислила допустимые перекусы перед сном

Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева рассказала в интервью Pravda.Ru, какими продуктами можно перекусывать перед сном.

«Можно, например, приготовить омлет или съесть немного белкового продукта, такого как йогурт без сахара или творог», – цитирует эксперта издание.

По мнению эксперта, отказ от еды при ощущении голода может отрицательно сказаться на качестве сна и вызвать проблемы с засыпанием. Часто бывает сложно отличить голод от жажды. В таком случае рекомендуется выпить стакан воды и посмотреть, исчезнет ли желание перекусить. Если оно не проходит, то, по словам Писаревой, стоит выбрать лёгкий перекус.

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