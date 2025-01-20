С рождественским концертом выступит фолк-группа «Отава Ё» в Пскове

22:42, 20 января 2025, ПАИ

Фолк-группа «Отава Ё» выступит с рождественским концертом в Пскове на сцене Дома офицеров 23 января. Чем собираются удивлять псковских зрителей, рассказал художественный руководитель коллектива Алексей Белкин в программе «Место встречи» на радио «7НЕБО».

«На концерте будем играть много композиций, которые малознакомы обычному слушателю, не погружённому с головой фольклор. Но мы постараемся преподнести их в таком виде, чтобы даже не увлечённым фольклорной музыкой людям на концерт всё равно было интересно нас слушать. В этом наша задача», – сказал художественный руководитель «Отава Ё».

Он также отметил, что в программу праздничного концерта войдут не только песни о Рождестве и хиты из репертуара группы, но и музыкальные номера из фильма-сказки «По щучьему велению».

Также с хореографической зарисовкой «Танцуем скобаря» под живое исполнение группы «Отава Ё» выступит псковский театр танца «Русские узоры».