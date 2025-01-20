«Зачётный студзабег» пройдёт в Пскове

22:56, 20 января 2025, ПАИ

Всероссийская физкультурно-спортивная акция «Зачётный студзабег» пройдёт в Пскове 25 января. Участников ждёт забёг на 5 километров, приуроченный к празднованию Дня российского студенчества, сообщили ПАИ в вузе.

Акция проводится с целью формирования беговой культуры у обучающихся и сотрудников образовательных организаций высшего образования.

«Дистанцию можно преодолеть в любом комфортном темпе: бегом или пешком. Последними вы точно не будете, так как на каждом мероприятии есть специальный замыкающий волонтёр. Перед каждым стартом мы проводим краткий инструктаж новых участников, на котором вам расскажут об особенностях трассы, напомнят основные правила и ответят на вопросы», – добавили организаторы.

Забег стартует от дома № 16 на улице Профсоюзной в Пскове в 10:00.